„Skywalk“ auf 100 Meter Höhe Die längste Hängebrücke Deutschlands an der Grenze zu NRW

Ein Spaziergang 100 Meter über dem Boden: Dieses besondere Erlebnis verspricht der „Skywalk“ in Willingen. In der hessischen Gemeinde im Rothaargebirge, die an den Hochsauerlandkreis in NRW grenzt, soll künftig die längste Hängebrücke Deutschlands stehen. Noch wird allerdings gebaut, die Eröffnung ist den Betreibern zufolge „voraussichtlich im Sommer 2023“ geplant.