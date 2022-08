Urlaub in Deutschland : Caipirinha in Kalifornien an der Ostsee

Bei Kite-Surfern ist der Schönberger Strand beliebt. Foto: Inge Hufschlag

Am Schönberger Strand schafft man halb Lateinamerika an einem Tag. Klingt seltsam, aber der Strandabschnitt Kalifornien ist Teil des Ostseebades Schönberg.

Nicht nur in Zeiten des Neun-Euro-Tickets sind der Reisepreis nach Kalifornien unschlagbar und die Anreise unkompliziert, sei es per Bahn oder mit dem eigenen Auto. Schon nach wenigen Stunden kann man sich an der Küste die frische Brise um die Nase wehen lassen, einen Caipirinha schlürfen, mal kurz nach Brasilien bummeln – ist ja nur ein Kilometer immer am Deich lang, direkt an der Ostseeküste in Schönberg im Kreis Plön.

Die Ortsteile zwischen Buhne 27 und Buhne 35 heißen ganz offiziell so, auch auf Land- und Ansichtskarten. Kalifornien hat kaum 500, Brasilien nur knapp 20 Einwohner. Im Sommer kommt dann natürlich ein Vielfaches an Feriengästen dazu.

Wie es zu den Ortsnamen kam? Der Küsten-Klönschnack geht so: Vor etwa 300 Jahren tobte hier ein heftiger Sturm. Als der sich beruhigt hatte, fischte ein Fischer Wrackteile eines Segelbootes aus der See. Auf einer morschen Planke war noch der Schriftzug California zu entziffern. Kurzerhand nagelte der Mann sich das Brett über seine Haustür, was ihm rasch eine gewisse Prominenz im Ort einbrachte – und einen neidischen Nachbarn. Der wartete erst gar nicht bis zum nächsten Sturm, angelte einfach ein Stück Brennholz aus der Kiste und schrieb Brasilien drauf. Seitdem ist das so.

Postkarten mit den kuriosen Ortsnamen sind beliebte Souvenirs. Die echten Ortsschilder sollen hingegen hängen bleiben. Foto: Inge Hufschlag

Marketing per Treibgut. Funktioniert prima, zum Beispiel, indem man Ansichtskarten zusätzlich mit Palmen bedruckt: „Liebe Eltern. Sind gut angekommen. Die Sonne scheint. Schöne Grüße aus Kalifornien“. Schrieb man früher. Heute ist das längst „instagrammable“. Auf den digitalen Plattformen werden die originellen Ortsschilder tausendfach gepostet – zumal mit den Jahren noch weitere dazu kamen: Bolivien und: Oh wie schön ist Panama! Janoschs lustig gestreifter Tiger hängt im Baum. Dahinter ist viel Platz für Wohnwagen und Wohnmobile und entsprechenden individuellen Budenzauber in den Landesfarben der Namensgeber. Leider sind auch Souvenir-Jäger unterwegs. Die Gemeinde Schönberg musste schon mahnen: „Bitte lassen Sie unsere Ortsschilder stehen.“

Aber auch ohne Schilder kann man sich leicht orientieren. Mit dem Rad hat man am Schönberger Strand in einer guten Stunde halb Lateinamerika durchquert. Ganz ohne Sprachprobleme. „Moin, Moin“ wird man den lieben langen Tag begrüßt. Die Antwort ist einfach: „Moin, Moin.“ Kilometerlange befestigte und beschilderte Rad- und Wanderwege führen durch fast unberührte, geschützte Natur und ehemalige Salzwiesen. Hier grasen Schafe, brüten Schwäne, und wenn sie auffliegen, da hört man sie tatsächlich „singen“.

Dieser Küstenabschnitt mit seinen vorgelagerten Sandbänken und einem kilometerlangen, feinsandigen, flach ins türkisfarbene Wasser abfallenden Strand ist besonders familienfreundlich. Wer sein mobiles Heim nicht dabei hat, mietet sich ein Ferienhäuschen hinterm Deich oder eine der vielen Ferienwohnungen, die in sämtlichen Preisklassen angeboten werden, von der einfachen Hütte hinterm Deich bis zur Villa mit Whirlpool, Sauna und Seeblick. Wenn man Glück hat, gehört sogar ein Strandkorb zum Mietvertrag.

Während der Fußballweltmeisterschaft 2014 mietete auch das ARD-Morgenmagazin ein Ferienhaus an der Ostsee und sendete „direkt“ aus Brasilien. Sommermärchen mit Public Viewing am Strand. „Fast wie an der Copacana“ titelten die Kieler Nachrichten.

Während Corona gab’s vo­rübergehend Sperrzeiten. Doch jetzt kommen die Familien wieder. In der Vor- und Nachsaison suchen Individualtouristen Ruhe und Sicherheit in guter Luft und schöner Landschaft an dem Küstenstreifen, der besonders auch bei Wassersportlern beliebt ist: Segeln, Kite-Surfen, Stand-up-Paddeln, alles ist möglich für Anfänger und Fortgeschrittene. Geruhsames Angeln geht auch, vom Kopf der Seebrücke am Schönberger Strand oder vom Kutter aus mitten in der Brandung. Nur Zugucken ist auch schön.

Und bei Schietwetter? Fährt man in die nur 30 Kilometer entfernte Landeshauptstadt Kiel „Pötte gucken“, klettert in Laboe ins Museums-U-Boot, kann in Scharbeck Kerzen ziehen, in Stolze Kalksteine schleifen, im malerischen Plön oder den hübschen Lädchen im mehr als 500 Jahre alten Gut Panker shoppen und sogar Sterne-Küche genießen als Abwechslung zur urigen Fischbude am Schönberger Strand, wo die geräucherten Rollmöpse in der Abendsonne leuchten, während in „Omas Kaffeestuuv“ die letzten Tortenkrümel zusammengefegt werden.