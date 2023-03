Carolinensiel Reich waren sie nicht, aber vornehm

Schon ist die Friedrichsschleuse mit der weißen Zugbrücke erreicht. Friedrich der Große von Preußen ließ sie 1765 errichten, um den dahinter liegenden Carolinensieler Hafen vor Sturmfluten zu schützen. Um diesen gruppieren sich drei Gebäude des Deutschen Sielhafenmuseums. Es handelt sich um das Groot Hus, das Kapitänshaus mit Wohnküche, „guter Stube“ und Schifferkneipe sowie die Alte Pastorei mit Nationalpark-Haus. Davor dümpeln unterschiedliche Traditionssegler. Die meisten befinden sich in Privatbesitz. Nur der bald 100 Jahre alte hölzerne Fischkutter „Gebrüder“ gehört zum Museum. Kapitän Ewers stoppt die „Concordia II“ direkt vor Mammens Groot Hus, einem früheren Kornspeicher mit Wohn- und Geschäftszimmern. Den Rundgang durch die Räume begleitet die Heimatschriftstellerin Marie Ulfers. Wie ein roter Faden ziehen sich ihre Geschichten aus dem 1949 veröffentlichten Roman „Windiger Siel“ mittels Textzitaten oder Audiostationen durch die Ausstellungsbereiche. „1888 wurde Marie Ulfers in Carolinensiel geboren. Da ging die große Zeit der Segelschiffe langsam zu Ende“, berichtet Museumsleiterin Dr. Heike Ritter-Eden: „Die Eisenbahn war zur Konkurrenz geworden. Die alten Segler konnten mit den neuen, schnelleren Dampfschiffen nicht mehr mithalten. Mit ihrem Buch, das Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, setzte Marie Ulfers, deren Vater ebenfalls Segelschiffkapitän gewesen war, Carolinensieler Seefahrerfamilien ein literarisches Denkmal.“ Die Sielhafen-Kapitäne waren die Frachtfahrer der Meere. Mit ihren nicht großen, doch sehr seetüchtigen Schiffen liefen sie einen Auslandshafen nach dem anderen an und luden, was sich ihnen an Ladung bot. Sie waren stolz, ihr eigener Herr zu sein. Als Kapitänsfamilie gehörte man zur besseren Gesellschaft im Dorf. Von Marie Ulfers‘ Mutter soll der Ausspruch stammen: „Reich waren wir nicht, aber vornehm“. Denn der Begriff „windiger Siel“ bezieht sich nicht nur auf die meist steife Brise, die an der Küste weht, sondern beschreibt auch das Lebensgefühl in den Sielorten. Es waren weltoffene, wagemutige, tatkräftige und lebensfreudige Schiffer, die der sittsamen und traditionsbewussten Landbevölkerung immer ein bisschen „windig“ vorkamen.