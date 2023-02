Holsteinische Schweiz Durch die Schweiz des Nordens

Vorbei am Badestrand geht es entlang der Seeufer wieder zurück Richtung Malente, zur 500-jährigen Bräutigamseiche. Seit fast 100 Jahren hat sie eine eigene Postanschrift. Noch länger ist es her, dass ein junges Paar unter ihrem Blätterdach Hochzeit feierte. Und das kam so: Weil der Eutiner Oberforstmeister seiner Tochter den Umgang mit einem Leipziger Schokoladenfabrikanten verbot, tauschte das Pärchen seine Liebesbotschaften heimlich über das Ast­loch dieses Eichbaums aus – so lange, bis der strenge Vater einer Vermählung zustimmte. Über Kurgäste verbreitete sich dieses Happy End im ganzen Land, was dem knorrigen Baum den Spitznamen „Bräutigamseiche“ einbrachte. „Die Eiche ist Romantik pur“, erzählt Karl Heinz Martens. Und der muss es wirklich wissen. 20 Jahre lang war er zuständiger Postbote für die Bräutigamseiche. Menschen aus aller Welt schicken bis heute Kontaktgesuche an diesen Baum. „Hier gilt das Briefgeheimnis nicht“, meint der heute 76-Jährige, „jeder kann die Leiter hinaufklettern, die Briefe aus dem Astloch nehmen, sie lesen oder mitnehmen und beantworten.“