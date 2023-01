Drei aus NRW Das sind die besten Thermen in Deutschland

Platz 7 – Thermen & Badewelt Sinsheim, Baden-Württemberg

Südseeatmosphäre mit 400 echten Palmen, türkisfarbenem, 34° C warmen Wasser und im Sommer im Außenbereich ein Sandstrand bieten die Therme in Bad Sinsheim. In zwölf unterschiedlichen Themensaunen können sich die Gäste entspannen. Besonderheiten: das Saunaboot Freya (Foto), laut Betreiber das weltweit erste eigenständig fahrende Saunaboot auf dem thermeneigenen Natursee. Weiterer Höhepunkt ist die Koi-Sauna, die mit 166,6 Quadratmetern laut Guinness World Records größte Sauna der Welt. Dort können Kois während des Saunierens im angrenzenden See durch eine Scheibe beobachtet werden.