Gemütliche Orte 2023 Die zehn besten Orte für einen ruhigen Herbsturlaub

Der Gewinner-Ort des Rankings, Oberwiesenthal, lockt im Herbst, neben seiner ruhigen Atmosphäre, mit bunten Wäldern und schönen Wanderwegen. Außerdem ist der Fichtelberg ein Highlight. Regionale Köstlichkeiten und einige Museen runden laut „Home to Go“ den Herbsturlaub ab. Schluchsee und Kochel am See, auf den Plätzen zwei und drei, liegen, wie es die Namen vermuten lassen, an jeweils einem See. Auch hier lädt vor allem die Natur zu einem entspannenden (Kurz-)Urlaub ein.