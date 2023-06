Fotos Die spektakulärsten Hängebrücken in Deutschland

Titan RT, Oberharz, Sachsen-Anhalt

Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre südwestlich von Blankeburg ist mit 458 Metern die längste in Deutschland, wird aber von der 664 Meter langen Hängebrücke in Willingen im Rothaargebirge abgelöst, die voraussichtlich im Sommer 2023 fertig gestellt werden soll. Die Titan RT überspannt den Stausee in der Nähe der Staumauer.