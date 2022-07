Als eine der schönsten Höhenburgen Deutschlands gilt die Burg Altena an der Lenne im Sauerland. In dem im 12. Jahrhundert errichteten Wehrbau kam 1914 die erste ständige Jugendherberge der Welt unter - diese ist heute noch als Museum erhalten. Besucher erfahren in den weiteren Museen der Burg wissenswertes über die Kämpfe, die Jagd und die Ritterfreuden der Adeligen, aber auch über das Leben der Bauern und Handwerker. Neben zahlreichen Dauerausstellungen gibt es in regelmäßigen Abständen Sonderausstellungen. Der Eintritt in die Museen kostet einheitlich sechs Euro (3,50 Euro für Kinder und Jugendliche) und beinhaltet den Eintritt in das Deutsche Drahtmuseum. Das Burgrestaurant lädt zur Stärkung nach ausgiebigen Rundgängen durch die Burg Altena ein. Eine kleine Jugendherberge in der Burg oder in der Jugendstilvilla unterhalb der Burg bieten Übernachtungsmöglichkeiten.

Ticketpreise: Stand 2022