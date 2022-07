Wismar / Mecklenburg-Vorpommern

Gotische Backsteinkirchen und zahlreiche historische Häuser lassen in Wismar die Zeit der Hanse wiederaufleben. Besonders schön: Der Alte Hafen mit dem Wassertor. Von einem der gemütlichen Cafés an der Promenade lässt sich wunderbar das bunte Treiben an den Kais beobachten.