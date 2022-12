Von Trier bis Görlitz Die 25 schönsten deutschen Altstädte

Rheda-Wiedenbrück / Nordrhein-Westfalen

Prunkvoll verzierte Giebel und üppig beschnitzte Balken an den Fassaden zeugen von der Handwerkertradition der Stadt in der Westfälischen Bucht. Viele Ackerbürger-, Handwerker- und auch Handelshäuser prägen die alten Straßen mit ihren engen Gassen und kleinteiligen Parzellen, allen voran die Leineweber.

