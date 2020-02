Nordsee : Wo der Wind die Schafe kämmt

Eine Liebeserklärung an die kleine Insel Pellworm im Wattenmeer: Ringelgänse und Robbenbabys in der frühen Vorsaison, ein weiter Himmel, gute Typen, ein Hafen wie aus dem Bilderbuch und ein Standesamt auf dem Leuchtturm

Über mangelnde Abwechslung haben sich Pelle-Liebhaber auch in der Vorsaison noch nie beklagt. Der Reigen der inseltypischen Feiertage beginnt am 21. Februar mit den traditionellen Biikebrennen am Leuchtturm, mit der Winter „veerbrannt“ und vertreiben wird. Und sonst? Man trifft sich zu einer vogelkundlich geführten Fahrradtour, wandern über den Deich, mit Blick auf die Hallig Hooge, schaut Effi Poche-Nommsen im Schmuckatelier Sonnenmond oder Hermann Peters in seiner Töpferei über die Schultern, staunt, was Aqua-Power im PelleWelle Schwimmbad bewirkt, besucht auf dem Appelhof bei Familie Ruppertz die ersten Lämmer und stärkt sich im Restaurant „Friesenhaus oder im rustikalen „Schipperhus“ am Tammensiel, bevor es 140 Stufen hoch zur Plattform auf den Leuchtturm geht. Etwas tiefer, im Standesamt auf Deck 9, hat sich just, Anfang Februar, das 4444. Paar seit 1998 das Ja-Wort in luftiger Höhe gegeben, die meisten davon langjährige Urlauber, die sich auf Pelle kennengelernt haben.Rosige Aussichten im Wortsinne stehen allerdings erst wieder Mitte Juni an, wenn der alljährliche Rosenmarkt die Insel aufblühen lässt. Prall und üppig werden dann wieder die Blumen über alle Zäune wuchern, an allen Hauswänden ranken und ihren Duft wie einen sanften Schleier über die Insel legen.