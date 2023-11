Die beliebtesten Plätze in Deutschland Wo Wintercamping besonders schön und komfortabel ist

Wintercampingplätze in Skigebieten sind außerdem auf die Wintersportler eingestellt und lassen von Shuttle zu den Skiliften, bis zu Ski- und Trockenraum kaum Wünsche offen. Einige Plätze bieten zudem über Silvester oder zu Weihnachten spezielle Angebote an. Was die Wintercamping-Plätze sonst noch zu bieten haben, zeigen wir in unserer Bildergalerie.