Natur, Museen und Schlösser Zehn tolle Sehenswürdigkeiten am Steinhuder Meer

Schloss Landestrost

In Neustadt am Rübenberge befindet sich Schloss Landestrost, eine Schlossanlage im typischen Baustil der Weserrenaissance. Auf dem Gelände werden regelmäßige Feste und Märkte veranstaltet. Dazu gehören das „Renaissancefest“ im Mai oder das „Schlossleuchten“ in der Adventszeit, bei dem das Schloss künstlerisch beleuchtet wird. Außerdem richtet der Kunstverein Neustadt am Rübenberge regelmäßig Kunstausstellungen in den Räumlichkeiten aus.