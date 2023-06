Travelhack erklärt Warum es das Deutschlandticket nicht für zwei Euro gibt

Was in der Theorie so einfach klingt, hat in der praktischen Umsetzung einen gewaltigen Haken. Denn das Deutschlandticket verlängert sich ohne Kündigung automatisch um einen weiteren Monat. Zwar kann es bis zum 10. eines Monats gekündigt werden, allerdings ist das erst zum Ende des ersten vollen Kalendermonats möglich. Heißt: Das Ticket kann nur dann gekündigt werden, wenn es bereits einen vollen Monat bezahlt wurde.