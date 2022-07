Sie möchten in die paradiesischen Tropen oder spektakuläre Wasserrutschen erleben - und das am liebsten ohne Flug? Dann sollten Sie es mit einem der zahlreichen Erlebnisbäder und Thermen versuchen, die für einen rundum gelungenen Tropenurlaub und Spaß für die ganze Familie sorgen. Wir haben einige besonders schöne Bäder in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus zusammengestellt.

"Maximare" in Hamm/Westfalen

In der Aquawelt von Maximare ist für Familien bis Best Ager alles dabei: Erlebnisrutschen, Verwöhnprogramm im Wellnessbereich und sieben verschiedene Saunen.

Attraktionen: Event-Rutschen, spannende Fischwelt beim Tauchgang im Wellenbecken erleben, Saunawelt mit außergewöhnlichen Aufguss-Szenarien, TCM-Harmoniebehandlungen.

▸Adresse: Jürgen-Graef-Allee 2, 59065 Hamm

▸Öffnungszeiten: Aquawelt: Montag - Freitag 8:00 – 22:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertags 9:00 – 22:00 Uhr Saunawelt: Montag bis Sonntag 9:00 – 23:00 Uhr.

Eintritt: Aquawelt inkl. Sportbad Erwachsene (über 16 J.) mehr als 3 Std. 11,50 Euro (an Wochentagen), 2 Euro Zuschlag (am Wochenende), Kinder bis 16 Jahre mehr als 3 Stunden 8 Euro, Kinder bis 1 Meter Eintritt frei, Familienkarte Tageskarte (bis 5 Personen, mind. 1 Erw., maximal 2 Erw.) 27 Euro. Saunawelt: Montag - Freitag mehr als 4. Std. 22 Euro, Wochenende, mehr als 4 Std. 26 Euro.

