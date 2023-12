Erweiterter Fahrplan und geringere Preise Deutsche Bahn verkauft ermäßigte Tickets für die Fußball-EM

Die Bahn rechnet mit zehntausenden zusätzlichen Reisenden in den Zügen zu den Austragungsorten der Spiele. Sie weite ihr Fahrplanangebot im Turnierzeitraum vom 14. Juni bis 14. Juli daher deutlich aus, kündigte sie an: So setze sie etwa längere ICE ein und biete Züge an zusätzlichen Verkehrstagen an. Außerdem sollen täglich 14 EM-Sonderzüge fahren. „Schon heute sind so 10.000 zusätzliche Sitzplätze fest in den Fahrplan rund um die Spiele eingeplant“, erklärte Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson.