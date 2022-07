Auf dem Prinzipalmarkt in Münster in Westfalen reihen sich Giebelhäuser aneinander, doch kein Giebel gleicht dem anderem. Das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert (re. im Bild) mit seinem Friedenssaal bildet dabei das Zentrum des Platzes. Seit dem 15. Jahrhundert lebten auf dem Prinzipalmarkt hauptsächlich Krämer und Kaufleute. Und auch heute noch ist der Einzelhandel in den historischen Kaufmannshäusern untergebracht. Gastromie auf dem Platz lädt zum Entspannen ein.