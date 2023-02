Relax Guide & Magazin Das sind die besten Wellness-Hotels in Deutschland 2023

Seit über 20 Jahren testet Relax Guide & Magazin Wellness-Hotels in Österreich, Deutschland und Südtirol. Die Test werden anonym durchgeführt. Dabei fließen in die Bewertungen Kriterien ein wie Lage, Ambiente, Dienstleistung, Küche, Architektur, Infrastruktur, Ausstattung, Wohlfühlkriterien und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir stellen die acht besten Wellnesshotels in Deutschland vor, denen das höchste Qualitätssiegel des Magazins von vier Lilien (19 oder 20 Punkte) vergeben wurde. Die Höchstpunktzahl von 22 hat laut Magazin noch kein Hotels jemals erreicht.