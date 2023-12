Drei in NRW Das sind die besten Thermen in Deutschland

Platz 5 – Aqualand Köln / Köln, NRW

Das Aqualand in Köln unterteilt sich in drei Bereiche. Das Wasserland bietet zahlreiche Rutschen und mit Natursole angereichertes Wasser. Im Saunaland gibt es verschiedene Innen- und Außensaunen, darunter auch eine Heusauna und eine Mühlensauna. Die Wellnessoase hat ein Hamam. Besonderheit ist die Himalaya-Meersalzgrotte (Foto) im Wasserland. 45 Minuten in der Grotte kommen laut Betreiber einem dreitägigen Aufenthalt am Meer gleich.