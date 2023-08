Reisetipps Diese 10 Sehenswürdigkeiten am Chiemsee lohnen sich besonders

Der Chiemsee ist flächenmäßig der größte See in Bayern und wird deshalb auch „Bayerisches Meer“ genannt. Darüber hinaus ist der See ein beliebtes Urlaubsziel. Rundherum gibt es viele verschiedene Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele. Da ist für jeden etwas dabei. Wir zeigen zehn Orte am Chiemsee, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.