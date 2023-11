Von Schleswig-Holstein bis Bayern Die schönsten Winter-Campingplätze in Deutschland

Vital Camp Bayerbach (Bayern)

Natur und Wellness wird beim Vital Camp Bayerbach in der Rottaler Hügellandschaft Niederbayerns groß geschrieben. In der mediterran gestalteten Wellnesslandschaft mit Thermalhallenbad, Saunen, Kosmetikstudio und Praxis für Physiotherapie könne sich die Campingurlauber erholen. Die Stellplätze sind terrassenförmig angelegt, sodass jeder einen schönen Ausblick auf die hügelige Landschaft hat. Nicht nur in Bayern zählt der Campingplatz zu den gefragtesten Plätzen. In den Top 5 von „camping.info“ ist er ebenfalls gelistet.

Sie suchen weitere Camping-Inspiration? Dann haben wir noch mehr lesenswerte Inhalte für Sie: