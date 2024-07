Hermann-Hesse-Stadt Calw Dem Steppenwolf auf der Fährte

Solche Gemütsäußerungen hindern ihn aber nicht, seine Geburtsstadt zu verklären. In der Erzählung „Erlebnis in der Knabenzeit“ notiert er: „…Noch immer ist die Vaterstadt für mich…Vorbild und Urbild aller Menschenheimaten und Menschengeschicke.“ Seinen Namen am Gymnasium auf dem Schießberg 9 konnte der Literat nicht mehr lesen. Erst fünf Jahre nach seinem Tod einigt sich die Stadt da­rauf, die Lehranstalt nach ihrem großen Sohn zu benennen. „Sei Du selbst. Fange bei Dir an. Vertrauen wir nicht auf Regierungen und Systeme“, sind Weisungen, die nicht in das Weltbild der auf Gehorsam und Tradition bedachten Kleinbürger passten.