Burgenstraße Kettenhemd und Spitzenträume

„Das Leben eines Heiden sei genauso viel wert wie das eines Christen!“ Zu dieser erstaunlichen Weisheit gelangte schon im 13. Jahrhundert Minnesänger Wolfram von Eschenbach in seiner Dichtung „Willehalm“. Wohl eher bekannt ist er durch seinen „Parzival“ und schwülstige Liebeshymnen. Vor etwa 900 Jahren war er wahrscheinlich einer der bekanntesten Schöpfer dieser Kunstrichtung. „Schon 1917 wurde unser Ort in Wolframs-Eschenbach umbenannt “, erklärt Gästeführer Oskar Geidner, Stadtarchivar und Museumsleiter. Mit ihm geht es im alten Rathaus in den ersten Stock, wo zahlreiche Exponate die Geschichte des Ortes dokumentieren. Auch dem Wirken des Deutsch Ordens wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser baute die Stadt zu einer „Ordensfestung“ mit wehrhafter Mauer aus. Bei Gefahr brachte man Urkunden und Gelder hier in Sicherheit. Moderne Medien inszenieren in mehreren Räumen das Leben des Dichters und seiner Werke. Entlang der Prachtstraße geht es vorbei an liebevoll restaurierten Gebäuden. Oftmals befindet sich ein „Hausheiliger“ in einer Nische über dem Eingang.