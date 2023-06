Ranking Die besten Freizeitparks in Deutschland

Der Reiseanbieter „Travelcircus“ hat in einem Ranking unter den 45 beliebtesten Freizeitparks die besten in Deutschland ermittelt. In das Ranking für 2023 flossen unter anderem die Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Bewertungen und Besucherzahlen ein. Doch auch alle 1356 Attraktionen wurden miteinander verglichen. Folgende Faktoren wurden im Detail berücksichtigt: