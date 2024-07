Pfad der Achtsamkeit in Bayern Handy aus, Wanderschuhe an

Ortsrand Stadtprozelten, Südspessart. Der Wanderparkplatz Dreikreuzweg liegt in einem Talgrund am Wald. Kein Haus in Sicht, kein Motorengeräusch. Dafür hallen Kuckucks­rufe heran, und im Hintergrund gluckst der Sellbach. Das ist der richtige Sound, um sich gleich tief im Einklang mit der Natur zu fühlen. Eine Tafel am Parkplatz besagt: Hier startet der „Pfad der Achtsamkeit“, 4,5 Kilometer lang, unterlegt mit acht Stationen in Form von sogenannten Impulstafeln.