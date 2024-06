Ostfriesische Insel Baltrum Einmal durchatmen, bitte!

An diesem Sommermorgen hängen die Wolken noch tief am Himmel. Die Nordseewellen rauschen leise an den Strand, der zu dieser Uhrzeit noch menschenleer ist. Lediglich zwei Jogger traben über den Höhenweg, der in sanftem Auf und Ab über die Dünen der ostfriesischen Insel Baltrum führt. Bei „Uschi‘s Beachclub“ biegen sie ab zum Strand, hüpfen auf das Sportpodest und genießen die morgendliche Ruhe. Nach und nach spazieren weitere Urlauber in bunten Windjacken über den Strandaufgang und ziehen am Podest schon mal die Schuhe aus. „Lasst uns den Tag gemeinsam mit ein paar Yoga-Übungen beginnen“, ruft Sophie Schwarz fröhlich in die Runde. Die Sport- und Gesundheitstrainerin lebt seit drei Jahren auf Baltrum und lädt regelmäßig zu kostenlosen Sportkursen unter freiem Himmel ein. „Dreht euch so, dass ihr das Meer sehen könnt, und atmet die frische Luft tief ein.“ Eine Dreiviertelstunde dauert das Thalasso-Yoga am Strand, bei dem die gut zwei Dutzend Teilnehmenden den Körper dehnen und die Balance trainieren. Und am Ende des Kurses zeigt sich endlich die Sonne und verspricht einen perfekten Urlaubstag am Strand.