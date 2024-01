Warnstreik der GDL Was Verbraucher zu Umbuchungen und Stornierungen wissen müssen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat für diese Woche einen mehrtägigen Streik angekündigt: Der Ausstand soll im Personenverkehr am Mittwoch um 02.00 Uhr beginnen und am Freitag um 18.00 Uhr enden. Die Deutsche Bahn kündigte einen Notfahrplan an, der aber nur ein sehr begrenztes Angebot sichern wird. Reisende sollten ihre Fahrten wenn möglich verschieben. Was es sonst noch zu beachten gibt: