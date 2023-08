Bundesweite Auszeichnung Das sind die „Bahnhöfe des Jahres“

Der ebenfalls ausgezeichnete Bahnhof in Nordhorn liegt an einer 2019 für den Personenverkehr reaktivierten Schienenstrecke. „Der Bahnhof Nordhorn bietet vieles, was ein Großstadtbahnhof zu bieten hat, nur auf engerem Raum. Das Herzblut, das in die Gestaltung des Bahnhofs geflossen ist, ist für die Reisenden überall spürbar“, sagte Flege. Der Innenbereich des Bahnhofscafés sei beispielsweise einem alten Zugabteil nachempfunden, zudem sei auch die Anschlussmobilität „ausgezeichnet“ mitbedacht worden. Als einzigen Kritikpunkt nannte die Jury auch hier eine nicht ausreichende Zahl an Fahrradstellplätzen.