Hohe Wasserqualität Die besten Seen für Familienurlaub in Deutschland

Düsseldorf · Deutschland hat viele schöne Seen. Doch nicht alle davon sind ideal zum Baden und Sonnen geeignet. Ein Ranking zeigt nun an, welche deutschen Seen mit ihrem prächtigen Umland zu einem tollen Familienurlaub einladen.

15.09.2023, 16:38 Uhr

Deutsche sind international für ihre Reisefreude bekannt. Doch das Erkunden anderer Länder und Kulturen ist dabei offenbar keine Bedingung, denn laut dem Reiseanbieter Holidu reisen die Deutschen auch gerne im eigenen Land umher. Doch weil die Nordsee- und Ostsee vor allem in den Sommermonaten häufig überfüllt sind, hat das Portal nun ein Ranking mit den besten Badeseen in Deutschland für den Urlaub mit der Familie aufgestellt. 18 Bilder Das sind die schönsten Badeseen in Deutschland 18 Bilder Foto: Getty Images/iStockphoto/Nickzas Schließlich gibt es in Deutschland viele schön Seen, doch nicht alle davon bieten die perfekte Kulisse für den Urlaub, den sich die verschiedenen Generationen im Familienurlaub wünschen. Für das Ranking hat Holidu 40 beliebte deutsche Seen und Seenlandschaft auf verschiedene Kriterien getestet. Dazu zählen: Wasserqualität

Wassertemperatur im Sommer

Vorhandensein einer Badestelle oder eines Strandbads

Eintrittspreis für das Strandbad

Schiffbarkeit für Ausflüge mit dem Boot

Wassersport-Angebot

Welche Seen es laut Ranking unter die besten fünf geschafft haben, zeigen wir Ihnen in unserer Bildergalerie.

