Freizeit-Tipps Neue Attraktionen in Deutschland, auf die Sie sich 2024 freuen können

In Bayern dagegen werden eher die kleineren Besucher auf ihre Kosten kommen. In Günzburg soll mit dem „Peppa-Pig-Park“ ein neuer Themenpark neben dem Legoland entstehen. Der Name des Parks lehnt an die beliebte Kinderserie „Peppa Wutz“ an. Besucher können sich auf sieben Themenspielplätze und fünf Fahrtattraktionen (mit kindgerechter Achterbahn) freuen.