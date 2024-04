Kanada Moin-Moin in Ontario

Moment mal – spinnt das Navi? Wieso geht’s mitten in Kanada auf der Hessen-Straße nach Heidelberg? Warum rechts nach Bamberg, in dieselbe Richtung aber auch nach Mannheim? Und wie kommt New Hamburg in diese Ecke? Bis eben war‘s eine zurückgelehnte, tempomat-gedrosselte Landpartie im Mietwagen durch Ontarios liebliches, grünes Hügelland, vorbei an weißen Weidegattern, grasenden Kühen und kleinen Farmen. Dieser vor den Autoscheiben vorbeiflimmernde Naturfilm mutiert nun jäh zu einem Roadmovie mit dem Anfangsverdacht „Irgendwas-stimmt-hier-doch-nicht“. Also aussteigen, stirnrunzelnd Ortsschilder studieren und mal den Bauern an seinem Straßen-Obststand um Aufklärung bitten.