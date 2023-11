„Destination Dupes“ Das sind die „Zwillinge“ beliebter Reiseziele

Perth

Australien-Reisende zieht es häufig in den Osten des Landes, doch auch der Westen hat eine Menge zu bieten. Die Stadt Perth liegt direkt an der Mündung des Swan River, verfügt über viel Street-Art, malerische Parks, zahlreiche Boutiquen und ein abenteuerreiches Nachtleben.

Besonders lohnt sich ein Ausflug in den Vorort Fremantle, der mit seinen kleinen Gassen einer Filmkulisse gleicht. Hier gilt die Regel: Was schön ist, darf bleiben. Vom Hafen in Fremantle lässt sich auch die gegenüber gelegene Insel Rottnest Island gut erreichen, auf der besonders viele Quokkas (Kurzschwanzkängurus) zu Hause sind.