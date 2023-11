„Zwillinge“ von beliebten Reisezielen Diese „Destination Dupes“ sind 2024 im Trend

Ein weiterer wichtiger Reisetrend für 2024 ist es, Reiseziele zu besuchen, die beliebten, etablierten Reisezielen in Bezug auf Erlebnis- und Erholungseffekt stark ähneln. Die „Destination Dupes“ werden von Touristen vor allem aufgesucht, um dem Massentourismus ein Stück weit zu entkommen. Wer schon immer mal nach Sydney wollte, entscheidet sich dementsprechend eher für eine Reise ins westaustralische Perth, das ähnlich Vorzüge hat, aber nicht so stark überlaufen ist. 31 Prozent der Deutschen gab in der Umfrage an, beim Reisen gezielt nach solchen „versteckten Juwelen“ zu suchen, 34 Prozent haben bereits „Destination Dupes“ besucht.