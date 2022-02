Australien : Der Teufel mit den roten Ohren

Tasmanien gilt als Schmelztiegel der Kulturen, als Naturparadies für Wanderer und Outdoor-Liebhaber. Typisch sind die üppigen Regenwälder, die spektakulären Berge und Beuteltiere, die es nur auf Tasmanien gibt – vor allem der vom Aussterben bedrohte Tasmanische Teufel.

Der Tasmanische Teufel ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt, seine Beißkraft ungeheuerlich und in Relation zur Körpergröße etwa so stark wie die eines Tigers. Wenn er läuft, dann scheint es, als könne er den Schädel kaum gerade halten. Tasmanische Teufel sind hyperaktiv und extrem neugierig. Plötzlich färben sich Micktees Ohren feuerrot. „Er ist aufgeregt“, erklärt Kelly. Wir nehmen einen unangenehmen Geruch war, den Micktees Körper verströmt. Passt ihm etwas nicht, fragen wir uns? Sind wir ihm zu nahe gekommen?

Umgeben von Eukalyptuswald und Weidelandschaft ist die Tierstation ein Zufluchtsort für Tasmanische Teufel. Denn die Spezies ist stark gefährdet. 1996 wurde erstmals die für Beutelteufel typische Gesichtskrebserkrankung dokumentiert. Bei der „Tasmanian Devil Facial Tumour Dis­ease“ werden Tumorzellen durch Bisse und anschließend durch Speichel von einem Tier auf das nächste übertragen. Normalerweise breiten sich Krebs­zellen nur im eigenen Körper aus: Dann wachsen Metastasen zum Beispiel in der Lunge, im Gehirn, in der Leber oder in den Knochen. Doch der Krebs der Tasmanischen Teufels macht eine Ausnahme: Er ist ansteckend, allerdings nur für die Spezies selbst. Menschen oder andere Tierarten werden nicht infiziert. Durch diesen Gesichtskrebs werden die Tasmanischen Teufel grässlich entstellt. Viele Tiere verenden qualvoll, weil sie wegen der Geschwülste in Mund und Rachen nicht mehr fressen können, erklärt Kelly.