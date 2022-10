Kroatien : Venezianisches Erbe

Der Hafen von Novigrad ist ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Thomas Sbikowski

Im kroatischen Novigrad geht der Sommer in die Verlängerung.

An diesem sonnigen Morgen rollen die breiten Wellen des Mittelmeeres fast bis an die historische Stadtmauer heran. Das kristallklare Wasser füllt die steinernen Pools an der Promenade, in denen später wieder kleine Kinder mit bunten Schwimmringen planschen werden. Jetzt kurz nach Sonnenaufgang ist es noch ruhig in der kroatischen Hafenstadt Novigrad im Westen der Halbinsel Istrien. In den verwinkelten Gassen sitzen Einheimische beim Kaffee, einige Frühschwimmer ziehen ihre Bahnen im Meer und das letzte Fischerboot tuckert zurück in den alten Hafen Mandrac. Wenig später öffnet sich auch im Apartment von Barica Buršic die Terrassentür. Verschlafen blinzeln zwei Urlauber in die Morgensonne und genießen den weiten Blick über das Meer. In der obersten Etage ihres Hauses direkt hinter der Stadtmauer hat Familie Buršic eine kleine Ferienwohnung mit Loggia eingerichtet und begrüßt seither Gäste aus aller Welt.

Früher gab es in Novigrad kaum eine Familie, die nicht vom Fischfang lebte. Heute vermieten viele Kroaten Apartments oder Zimmer und bieten Urlaubern private Unterkünfte samt Tipps für Unternehmungen. „Wir baden immer an der Promenade“, erzählt Barica Buršic und zeigt den kurzen Weg von ihrem Haus durch die Gassen bis zum Meer. Unterhalb der ehemaligen Schutzmauern aus venezianischen Zeiten führen steinerne Treppen und Stege ins Meer, hier lässt sich auch das Salzwasser abduschen. Sonnenhungrige haben Liegestühle mitgebracht, Kinder schnorcheln im klaren Wasser und wenn die See ruhig ist, gleiten Stand-Up-Paddler an der mittelalterlichen Kulisse vorbei. Wenig weiter an der schattigen Promenade Rivalmare beginnen die Rad- und Wanderwege der Region. Sie führen ins istrische Hinterland, das durch Weinberge, Olivenhaine und mittelalterliche Dörfer geprägt ist.

Info Kroatien Anreise Mit dem Auto sind es über Österreich und Slowenien rund 1200 Kilometer bis Novigrad. Die Strecke ist mit einer Zwischenübernachtung gut zu bewältigen. Alternativ gibt es im Sommer an ausgewählten Wochentagen Nonstop-Flüge von Düsseldorf nach Pula mit Eurowings um 200 Euro hin und zurück oder Umstiegsverbindungen mit Lufthansa über München. Unterkunft über FeWo-direkt: Das Portal bietet mehr als zwei Millionen Unterkünfte, wie Apartments, Häuser oder Fincas. Über Filter lässt sich die passende Unterkunft für jeden Anspruch finden. Sichere Zahlungen, Unterstützung rund um die Uhr und die Mit-Vertrauen-Buchen-Garantie sorgen für einfache Buchungen.

www.fewo-direkt.de Informationen über Kroatien: Tipps zu Aktivitäten und Urlaubszielen sowie Reiseinformationen bei der Kroatischen Zentrale für Tourismus unter https://croatia.hr/de-de

Istrien ist bei Aktivurlaubern ein beliebtes Ziel. Reisende quartieren sich dazu oftmals in einer privaten Unterkunft ein. „Das Ferienhaus wird von Urlaubern gerne als Ausgangspunkt genutzt, um die Region zu erkunden“, weiß Wolfgang Pagl vom Portal FeWo-direkt. „Dabei ist nicht nur das eigene Auto von Vorteil, mit dem die meisten deutschen Ferienhausurlauber anreisen. Viele setzen vor Ort gerne auch auf ihre eigene Muskelkraft und erkunden den Urlaubsort zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“ Ebenfalls beliebt sind Aktivitäten auf dem Wasser wie Kanufahren oder Stand-up-Paddling, abends genießt man die gemeinsame Zeit in der Ferienwohnung beim Kochen oder schmiedet Pläne für die Tour am nächsten Tag.

Bunte Schirme schmücken die Gassen von Novigrad im Sommer. Foto: Thomas Sbikowski

Von Novigrad aus geht es zum Beispiel auf der knapp 20 Kilometer langen Radtour „Vom Meer zu den Wein- und Ölgärten“, rund 34 Kilometer folgen Mountainbiker den Spuren des Schutzheiligen St. Pelagius. Weiter im Hinterland lädt der „Weg der Gesundheit und Freundschaft“ zum Radfahren und Wandern auf einer stillgelegten Bahntrasse ein. Hier schnaufte einst zu k.u.k.-Zeiten die alte Parenzana-Dampflok über die Hügelkette Istriens, brachte Sommerfrischler an die Küste und machte sich schwer beladen mit istrischem Wein und Olivenöl auf den Rückweg.