Jordanien : Der Schatz im Fels

Als Weltwunder wird Petra gerne gefeiert. Im Königreich Jordanien ist die Felsenstadt jedenfalls der ultimative Höhepunkt jeder Reise.

Schon der Zugang zum Schatz hat Gänsehautflair. Ob zu Fuß oder per Kalesche, ausnahmslos jeder Petra-Tourist muss durch den Sik. Die tektonisch aufgerissene Schlucht windet sich durch ein Spalier lotrechter Wände, die bis zu 80 Meter hoch aufragen und manchmal so eng zusammenrücken, dass der Himmel zum Flecken schrumpft. Diese Nadelöhr-Kulisse ist Ouvertüre zugleich für eine dramaturgisch vollendete Inszenierung. Denn wie aus dem Nichts gibt der finstere Schlitz den Blick frei, rahmen die letzten Meter der düsteren Schlucht ein Weltklasse-Gemälde: Petras Prachtstück Khazne Firaun, das „Schatzhaus des Pharao“.

Ein unglaubliches, unfassbares, unvergleichliches Gebilde. Fast 40 Meter hoch und 25 Meter breit leuchtet das antike Meisterwerk aus rötlichem Sandstein im Morgenlicht. Ausgehauen von begnadeten Steinmetzen vor über 2000 Jahren als Monumentalgrab für einen König und seine Familie. Eine Fassade, an der alle Details zu einer Einheit verschmelzen, die ihresgleichen sucht an Schönheit und Harmonie. Gekrönt von einer Urne, die der Legende nach den Schatz des Herrschers barg. Alle Versuche, sie aufzuschießen und das Gold herausrieseln zu lassen, schlugen jedoch fehl. Kein Wunder: Wie alles andere hier besteht auch sie aus massivem Fels.

Anreise Mit Royal Jordanian von Frankfurt und Berlin-Tegel in 4,5 Stunden nach Amman (Preis: ab 300 Euro), www.rj.com/de. Mit dem Auto ist Petra von Amman in drei, von Aqaba in zwei Stunden zu erreichen.

„Rosarote Stadt, halb so alt wie die Zeit“, hat man sie genannt und „Sarkophag einer uralten Zivilisation“. Keinesfalls metaphorische Übertreibungen: Die Ruinen von Petra sind einzigartig in der Welt. Nicht wegen der Fassaden allein – die fantastische Synthese macht’s: aus großartigen antiken Baudenkmälern und der nicht minder grandiosen Gebirgslandschaft.

Schon an Formen und Strukturen des Gesteins kann man sich kaum sattsehen, doch seine Muster und Farben setzen noch kräftig einen drauf. Im Naturtuschkasten dominieren Ocker, Beige, Braun, Rosa, Rostrot und Violett, die in frappierenden Mischungen und surrealen Streifen Felspfeiler zieren und Wände überziehen. Oft in Wellenlinien und mit Maserungen, die den Eindruck von Marmor erwecken. Und hin und wieder zeigen sich sogar optische Phänomene, die nur bei speziellem Lichteinfall auftreten.

Ihre Existenz verdankt Petra dem Volk der Nabatäer. Einem Halbnomadenstamm, der vor 2000 Jahren die Karawanenstraßen des Nahen Ostens kontrollierte und dadurch reich und mächtig wurde. Petra, gelegen am Schnittpunkt wichtiger Handelswege und bestens geschützt im unzugänglichen Massiv, erwuchs schnell zur glanzvollen Metropole des Reiches. Das blieb so, bis die Römer unter Kaiser Trajan im Jahre 106 nach Christus die Stadt eroberten und den Niedergang einleiteten. Drei schwere Erdbeben gaben Petra den Rest, und als 663 die Araber als neue Herren kamen, zogen die letzten Bewohner von dannen.

Neben dem Schatzhaus ist diese Vollkommenheit am besten an der so genannten Königswand zu bewundern. Mit Palastgrab, Korinthischem Grab und Urnengrab bilden hier gleich drei gigantische Fassaden ein mächtiges und überaus erhabenes Ensemble. Auch hier sind alle Kunstwerke bildschönes Frontdekor – dahinter stecken nur mehr oder weniger große Kammern als letzte Ruhestätten für Könige und hohe Würdenträger. Ein weiterer Leckerbissen ist deutlich beschwerlicher zu erreichen. Über fast 800 Felsenstufen und zahllose Kehren geht es zum so genannten Kloster Ed Deir, doch jeder Schritt ist die Mühe wert. Auf Petras Gipfelplateau thront die mit 47 mal 43 Metern wuchtigste Fassade, allein die Urne auf der Spitze des Rundtempels misst satte neun Meter in der Höhe. Dieses monumentalste Meisterwerk nabatäischer Baukunst wirkt wie herausgestanzt aus der Landschaft und scheint dennoch felsenfest und für die Ewigkeit verbunden mit dem Gestein.