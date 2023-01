Beeindruckende Monumente Das sind die sieben neuen Weltwunder

Im Jahr 2007 haben 100 Millionen Teilnehmer auf der ganzen Welt über die sieben neuen Weltwunder abgestimmt. Diese monumentalen Bauwerke haben es in die Liste geschafft.

1. Taj Mahal (Indien)

Großmogul Shah Jahan ließ das imposante Mausoleum 1890 in Gedenken an seine verstorbene Ehefrau Mumtaz Mahal erbauen. Es befindet sich am Ufer des Flusses Yamuna im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh.