Burgen, Weinberge und Co. Das sind die schönsten Weitwanderwege in Deutschland

In Deutschland gibt es ein Wanderwegenetz von rund 300.000 Kilometern. Bei so vielen Wegen ist für jeden was dabei - von kurzen Etappen, die man an einem Tag gemütlich erwandern kann. Bis zu längeren Etappen auf den sogenannten Weit- und Fernwanderwegen, die eine längere Planung erfordern, da sie sich über mehrere Tage erstrecken können. Denn als Weit- und Fernwanderweg gelten Wege ab einer Strecke von mindestens 300 Kilometern. Wir haben eine Übersicht über die schönsten Weitwanderwege in Deutschland zusammengestellt.