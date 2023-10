Größe, Schneesicherheit, Pistenvielfalt Für jeden was dabei – die besten Skigebiete 2023 weltweit

Wer schwarze Pisten sucht, ist zum Beispiel am Arlberg gut aufgehoben. Wer den Einkehrschwung genauso liebt wie das Skilaufen, wird in Norditalien in den Dolomiten fündig. Gröden (val Gardena) bietet nicht nur Ski und Rodel gut, sondern kann auch für den Gaumenschmaus in den zahlreichen Hütten sorgen. Das Skigebiet in Südtirol ist Testsieger in der Kategorie „Bergrestaurants & Hütten“.