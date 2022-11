Größe, Schneesicherheit, Pistenvielfalt : Für jeden was dabei - die besten Skigebiete 2022 weltweit

Düsseldorf Regelmäßig zeichnet das Internetportal skiresort.de die besten Skigebiete weltweit aus. Die Alpenregion heimste dabei wieder Topplatzierungen ein. Im Ranking von 2022 sind aber auch Skigebiete fern von Europa dabei.

Das deutsche Internetportal skiresort.de testet und bewertet schon seit 1998 Skigebiete weltweit und zeichnet diese in einem Ranking aus. Die Alpen, allem voran die Tiroler Alpen in Österreich sind vorne immer mit dabei. Zu den Top-Bewertungskriterien gehören die Größe des Skigebiets, das Pistenangebot, Lifte und Bahnen, die Schneesicherheit und die Pistenpräparierung. 13 weitere Kriterien fließen in das Ranking mit ein, in denen jeweils auch noch ein Sieger gekürt wird.