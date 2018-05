Das Mittelmeer wird wärmer

Das Mittelmeer wird langsam spürbar wärmer. Auf Zypern hat das Wasser bereits 23 Grad, in Antalya sind es 22 Grad. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Ägäis werden Wassertemperaturen von bis zu 21 Grad erreicht. Die Adria liegt bei 20 bis 22 Grad. Im westlichen Mittelmeer ist das Wasser dagegen noch kühler - auf Mallorca werden derzeit nur 16 Grad gemessen. An den Fernreisezielen etwa im Indischen Ozean locken Badetemperaturen um die 30 Grad. Die Karibik und Mexiko liegen bei 27 bis 28 Grad.