Pipi beim Baden Warum es völlig in Ordnung ist, ins Meer zu machen

Anders sieht das übrigens in Seen oder Schwimmbecken aus. In geschlossenen oder empfindlichen Gewässern, wie zum Beispiel in kleinen Seen oder Lagunen, kann das Urinieren zu einer lokalen Erhöhung der Nährstoffkonzentrationen führen, was in extremen Fällen Algenblüten verursachen könnte. In Schwimmbecken wird der Urin zwar auch stark verdünnt, jedoch sollte man das Urinieren hier unbedingt vermeiden. Denn das in Bädern zugesetzte Chlor dient zwar zur Desinfektion des Wassers, jedoch reagiert es bei Kontakt mit Urin und es bilden sich Chloramine. Eine zu hohe Konzentration davon kann zu Augenbrennen, Husten oder bei Allergikern sogar zu Asthmaanfällen führen.