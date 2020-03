Italien: In der gesamten Lombardei sowie verschiedenen weiteren Provinzen in Norditalien gilt eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit, zunächst bis zum 3. April. In ganz Italien sind Fahrten in andere Orte nur eingeschränkt erlaubt. Deutsche können aber weiter ein- und ausreisen. Deutsche Fluggäste erhalten zum Beispiel in Rom bei der Abreise "Aussteigkarten", wo sie Adresse, Telefonnummer und Flugdaten eintragen müssen, um im Notfall später besser auffindbar zu sein – etwa wenn im Flieger ein Mensch saß, der positiv getestet wird.