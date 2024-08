Für die schönste Zeit des Jahres „Coolcation“ – der neue Urlaubstrend

Hier bietet sich auch eine Chance für den Tourismus in NRW: Die nordrhein-westfälischen Urlaubsregionen Sauerland, Eifel und Münsterland beispielsweise könnten die Trends hin zu mehr Natur, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit gut bedienen. Dafür spricht ein gut ausgebautes Netz an Wanderwegen, Campingplätzen und Radwegen, so Tourismus NRW. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Die Campingplätze in NRW berichten erneut über stark gestiegenes Interesse in den ersten Monaten des Jahres 2024. Auch der Wunsch nach Urlaub in Deutschland ist allgemein gestiegen. Statistiken belegen einen Rekordzuwachs an Übernachtungen in den ersten beiden Quartalen 2024. Coolcation ist somit kein Trend, der sich über ein Jahr erstreckt, sondern viel mehr eine Entwicklung, die uns über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird.