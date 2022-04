Neues Corporate Design : Flieger von Condor im neuen Streifenlook - und das Netz spottet

Düsseldorf Die deutsche Airline Condor hat einen neuen Look und setzt in Zukunft auf Streifen in fünf verschiedenen Farben. Das kommt bei den meisten Fluggästen im Netz jedoch gar nicht gut an.

Von Lorraine Dindas

„Condor ist Urlaub. Und Urlaub ist gestreift“ – so lautet das neue Motto der Airline aus Deutschland. Und das wird auch konsequent durchgesetzt. Nicht nur die Uniformen der Crews mit Accessoires wie Halstücher, Krawatten und Pins bekommen ein neues Design. Auch an Bord, in den Flughäfen, auf der Webseite und auf Social Media erstrahlt alles im neuen Streifenlook.

Was bei den Fluggästen jedoch gar nicht gut ankommt, ist die Tatsache, dass auch die Flugmaschinen nun gestreift sind oder noch werden. Insgesamt fünf Farben stehen zur Auswahl: Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige. Die Farben sollen für die Vielfalt der Gäste und Beschäftigten stehen.

We love you all. ❤️ 💛 💚 💙 🤎 #Condor pic.twitter.com/EAoMTMVAOa — Condor Airlines News (@Condor) April 8, 2022

Inspiriert wurde das neue Design von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen. „Condor ist Urlaub und Condor ist unverwechselbar – wie unser neues Design, mit dem wir jetzt in die Zukunft starten“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. Auch der Schriftzug an den Maschinen wurde angepasst. Er ist nun kompakter, die Buchstaben klein. Das Logo erscheint in Schwarz auf dem Rumpf der Flugzeuge. An dem Logo stören sich die Fluggäste jedoch nicht. Es ist der Streifenlook, der auf Twitter für Hohn und Spott sorgt.

Unter mehreren Tweets von Condor teilen die Nutzer erbarmungslos ihre Meinung mit. Einer schreibt: „Man würde einen Markisenhersteller als Sponsor vermuten, aber sie kamen tatsächlich selbst auf so eine Idee.“ Ein anderer findet: „Fliegende Ringelsocken – grauenhaft!“

Viele posten Fotos von Sträflingsuniformen mit Streifen oder Ringelsöckchen passend für die Crew. Dazu schreibt ein Mann: „Dieser schöne Flieger im Sträflingsanzug!? Geht‘s noch?“

Eine Frau findet, dass die Maschine mit den gelben Streifen Ähnlichkeit mit Biene Maja hätte. „Hat man bei Condor noch alle Tassen im Schrank?“, fragt ein User. Für einen verspäteten April-Scherz halten es hingegen viele andere.

Und da ist auch schon unsere nächste #Schönheit. 🤩 Frisch vom @MaastrichtAachenAirport eingeflogen erstrahlt unsere #A321 nun in neuem gelben Streifen-Look. ✈️



Wer unseren #Livestream mit verfolgt hat konnte sie schon aus ganzer Nähe bewundern. pic.twitter.com/cAlwkHZBnh — Condor Airlines News (@Condor) April 4, 2022

Doch es gibt auch ein paar wenige positive Stimmen: „Ich find’s so cool! Endlich auch mal bei uns bunte Flieger und nicht nur in Asien. Definitiv ein Hingucker!“ Eine Frau findet: „Je öfter ich es sehe, umso mehr kann ich mich damit anfreunden.“