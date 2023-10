Ein Blick zurück 20 Jahre nach dem letzten Flug des Überschallflugzeugs Concorde

Auf französischer Seite kam das Aus für die Überschall-Flieger einige Monate vor dem allerletzten Flug nach London. Zunächst hieß es in Paris Anfang April noch, Air France werde die Concorde vermutlich ab 2007 nicht mehr fliegen - am 10. April 2003 dann aber verkündeten British Airways und Air France zeitgleich das Ende des Linienverkehrs mit der Concorde, in Frankreich Ende Mai und in Großbritannien Ende Oktober. 2003 verfügte Air France noch über fünf Concorde-Jets, British Airways über sieben Maschinen. Die Fluglizenz lief damals noch bis 2009.