„CN Traveller“-Umfrage Die freundlichsten Länder der Welt

Waren Sie schon einmal in weit entfernten Ländern unterwegs, haben bei einer Weltreise fremde Kulturen kennenlernen dürfen und waren eines Abends in einem kleinen Ort auf der anderen Seite des Erdballs auf der Suche nach einer Unterkunft? Wenn man dann in einem kleinen Hostel oder sogar bei Einheimischen mit offenen Armen empfangen wird und eine gemütliche Bleibe findet, sind genau das oft die Geschichten, die nach einer Reise in Erinnerung bleiben. In manchen Fällen entsteht vielleicht sogar eine Freundschaft zwischen Menschen, die tausende Kilometer voneinander entfernt leben.