25 Jahre nach dem Reichstag : Großer Ansturm erwartet - Christo verhüllt Pariser Wahrzeichen

Paris 25 Jahre nach dem Reichstag in Berlin verhüllt Künstler Christo im kommenden Jahr das Arc de Triomphe in Paris. Zwei Wochen lang soll das berühmte Tor unter einer Plane liegen.

Der Verpackungskünstler Christo wird im kommenden Jahr in Paris den Arc de Triomphe verhüllen. Das hat am Mittwoch das Centre Pompidou und das Centre des Monuments nationaux bekanntgegeben. Zu sehen sein wird das Spektakel, für das 25.000 Quadratmeter silber Stoff und sieben Kilometer rote Schnur verwendet werden, vom 6. bis 19. April 2020. Parallel dazu wird das Centre Pompidou eine Dokumentation über die Verhüllung der Pont-Neuf vor 35 Jahren in Paris zeige. Damals arbeitete der Künstler mit seiner Frau Jeanne-Claude zusammen, die im Jahr 2009 gestorben ist.