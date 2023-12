Neujahr in Bangkok Vom Hasen zum Drachen

Anders als in China, wo man durchs Riesenreich fährt, um sich gegenseitig zu besuchen, pulsiert überall in Bangkok das Leben vor der Tür auch während des Neujahrsfesten. Es beginnt am 10. Februar, dem Tag, wo man Wat Mangkon Kamalawat, den wichtigsten Tempel der Chinesen in der Stadt, besucht, um Göttern zu huldigen und der Ahnen zu gedenken. Erst mit dem Laternenfest am 27. Februar endet es. In dieser Zeit tragen fast alle Chinesen in Bangkok mindestens ein Kleidungsstück in Rot, der Symbolfarbe für Glück und Wohlstand, und die Häuser werden mit roten Lampions und roten Bannern geschmückt.