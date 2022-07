Die schönsten Campingplätze in NRW : Eifel statt España

„Camping Einberg“ liegt mitten in der Natur. Foto: Camping Einberg

Düsseldorf Lange Touren gen Süden oder Norden müssen nicht sein: Campingfans finden in NRW schöne Natur und tolle Orte, die sich ganz einfach mit Zelt, Reisemobil oder Wohnwagen entdecken lassen.

Die einen suchen die großen Freiheit, die anderen lieben das total andere Leben. Camping ist bei uns längst zum Trend geworden. Dabei bleiben immer mehr Deutsche in heimischen Gefilden, statt weit zu fahren. Corona und steigende Spritpreise dürften zwei Gründe sein. So sind die Übernachtungen auf Campingplätzen zwischen Nordsee und Alpen laut Datenfirma Statista zwischen 2019 und März 2022 um fast 40 Prozent gestiegen. Nordrhein-Westfalen hat zwar weder Küste noch Hochgebirge, aber viele verlockende Orte für Campingurlaub. Ob einsame Natur, an Seen und Flüssen oder nah an Metropolen: In NRW lassen sich über 300 Anlagen mit fast 17.000 Stellplätzen entdecken. Wir stellen sechs besondere Plätze vor.

Mitten in der Natur: Camping am Einberg im Sauerland

Info Clever Touren online planen Wer nicht genau weiß, wo die nächste Camping-Tour hingehen soll, kann sich online informieren. Wir empfehlen zwei Websites und eine App: www.camping.info – die Plattform ist nach eigenen Angaben mit über 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern der meistbesuchte Online-Campingführer im deutschsprachigen Raum. www.pincamp.de – über das Campingportal des ADAC lassen sich Plätze in ganz Europa finden und buchen. Wer einen digitalen Stellplatzführer immer dabei haben will, kann die ADAC-App nutzen. Sie kostet 8,99 Euro.

Der Geruch von Wald, Heu, Kühen liegt in der Luft: Wer bei Familie Behrens übernachtet, lebt in der Natur. Gecampt wird idyllisch hinter dem Bauernhof auf drei Ebenen mit Blick ins Rothaargebirge, dem zweitgrößten Naturpark Deutschlands. Zum Frühstück gibt es Eier, Wurst und Brötchen aus eigener Herstellung. Wer vorbestellt, genießt abends ein Drei-Gänge Menü – überwiegend zubereitet mit Produkten aus dem Garten und dem Stall. Kaum verwunderlich, dass „Camping am Einberg“ der einzige NRW-Platz ist, den der ADAC in seine exklusive Liste der „Secrets Campsites“ in Deutschland aufgenommen hat.

Mit Mittelmeer-Flair: Der Camping Park Kalletal ist klasse für Familien geeignet. Foto: www.pincamp.de

Wie in einer Fjordlandschaft: Camping Park Kalletal im Weserbergland

Der Strand zieht sich 500 Meter lang: davor liegt der Stemmer See mit Inseln und bewaldeten Ufern. Nicht weit entfernt fließt die Weser. Im Camping Park Kalletal im Weserbergland hat man ein Gefühl wie am Mittelmeer und in Norwegen mit seinen Fjorden. Wer weit wandert, joggt oder radelt, kann hinterher im Park relaxen: beim Baden im See, in der Kelo-Sauna oder im Sanarium. Action bietet die Wasserski- und Wakeboard-Anlage gleich nebenan. Beim Online-Campingführer www.camping.info gibt es dafür viele „Sehr Gut“ Bewertungen und eine Auszeichnung für 2022.

Direkt am Rhein vor den Toren Düsseldorfs – Rheincamping Meerbusch liegt perfekt. Foto: Rheincamping Meerbusch

Mit Blick aufs Mittelalter: Rheincamping Meerbusch nicht weit von Düsseldorf

Ein Fall für Sternenjäger und Reitfans – das Camp Hammer. Foto: www.pincamp.de

Die Füße im Sand, in der Hand einen Cocktail aus der Strandbar, während der Blick über das Mittelalter-Örtchen Kaiserswerth auf der anderen Flussseite streift: An einem lauen Tag lässt es sich im Rheincamping Meerbusch herrlich entspannen. Die Anlage liegt ruhig in einem Landschaftsschutzgebiet vor den Toren Düsseldorfs. Mit der Fähre gleich neben dem Platz einfach rüber schippern und dann 20 Minuten mit dem Rad rheinaufwärts bis ins Zentrum pedalieren – die NRW-Hauptstadt mit dem Prachtboulevard Königsallee und der berühmten Altstadt lässt sich kaum schöner entdecken.

Schauen und genießen: der Listersee unterhalb vom Campingplatz Gut Kalberschnacke. Foto: www.pincamp.de

Sternenjäger lieben es: Camp Hammer bei Simmerath in der Eifel

Alle Lampen sind nach unten gerichtet, damit nichts den dunklen Himmel trübt. Nachts geht das Licht ganz aus. Im Camp Hammer, pittoresk in einer Schleife des Flusses Rur direkt am Nationalpark Eifel gelegen, ist man besonders naturverbunden. Das begeistert Sternengucker und Pferdeliebhaber, die ihre eigenen Tiere mitbringen können. In dem vielfach ausgezeichneten Camp gibt es Gespann-Parkplätze, Unterstände und eine Gaststätte, vor der die Vierbeiner angebunden werden können. In den Sport reinschnuppern können Kids beim Ponny-Wandern im Wald. Richtig coole Angebote.

Wildcamping Flair mit Luxus, das gibt’s im Dachzelt Dorf Borkenberge. Foto: Dachzelt Dorf Borkenberge/Simone Szymanski

Hier geht’s um Action: Camping Gut Kalberschnacke im Ebbegebirge

Wer sich nicht bewegen will, ist auf Gut Kalberschnacke nicht gut aufgehoben. Denn rund um die Campinganlage im Kreis Olpe lässt sich super wandern sowie radfahren – und eine Skaterstrecke verläuft vor dem Platz. Wer lieber schwimmt, kann das im Listersee, der sich unterhalb entlangzieht. Eine spezielle Attraktion hat der top bewertete Platz für ruhige Stunden: den privaten Angelteich mit Forellen.

Romantisch über dem Boden schlummern: Dachzelt Dorf bei Haltern am See

Kein Zelt im Keller, kein Reisemobil bereit? Dann muss dennoch keiner auf Camping verzichten. Fast jeder Platz bietet heute Schlaffässer, Wohnwagen oder Minichalets zur Miete. Etwas völlig anderes erlebt man allerdings im Dachzelt Dorf Borkenberge. In einem lauschigen Waldstück zwischen Haltern am See und Dülmen scheinen die Unterkünfte zu schweben – Zelte sind auf Plattformen zwischen Erde und Baumkronen montiert und mit großen, bequemen Matratzen ausgestattet. So lässt sich Luxus mit Wildcamping Flair unter dem Sternenhimmel im Ruhrgebiet wunderbar genießen.